Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Ören’den Akçay yönüne gitmekte olan Selma Salcan yönetimindeki 35 P 8777 plakalı otomobil Altınkamp yakınında sola dönmek isterken, karşı yönden gelen İbrahim Kızmaz yönetimindeki 10 LJ 065 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsü 112 ambulansı ile Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün kaskı ve özel elbisesi kazayı ucuz atlatmasına neden oldu.

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