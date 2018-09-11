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Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü bariyere saplandı

E-5 karayolunda sapağı kaçıran bir sürücü aniden şerit değiştirerek seyir halindeki motosikletli gence çarptı. Motosikletten fırlayan genç, sürüklenerek bariyerlere saplandı. Motosikletli sürücünün hayatını kaybettiği kazada araç sürücüsü ise serbest bırakıldı.

11 Eylül 2018 Salı 09:53

Kaza, geçtiğimiz 1 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Beylerbeyi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih’ten 34 YC 5919 plakalı motosikletine binen Yusuf Durup (27), Kadıköy’e malzeme götürmek için yola çıktı. Bir süre sonra E-5 Karayolu’na bağlanarak Şehitler Köprüsü’nden geçen genç, Beylerbeyi sapağına kadar geldi. O esnada 34 ABC 539 plakalı otomobilin sürücüsü Resul A., sapağı kaçırarak Durup’un kullandığı motosiklete çarptı. Çarpma sonucu hakimiyetini kaybeden Durup, sapaktaki bariyerlere saplanarak boynunun kırılması sonucu olay yerine feci şekilde can verdi. Gencin motosikleti ise olay yerinden yaklaşık 50 metre sürüklendi. Feci kaza ise MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

SAPAĞI KAÇIRINCA MOTORLU GENCİ ÖLDÜRDÜ

Görüntülerde, trafik normal seyrinde devam ederken bir otomobil sapağa girmek istiyor. O esnada motosikletli sürücü de şeridinde yoluna devam ediyor. Otomobil sapağı kaçırınca bir anda sola dönmeye çalışıyor. O esnada sürücü motosiklete çarpıyor. Çarpma sonucu genç motosikletten fırlayarak bariyerlere çarpıyor. Motosiklet ise metrelerce sürükleniyor. Kazayı gören sürücüler olay yerinde duruyor. Polis ekipleri ve sağlık ekipleri de olay yerine geliyor. Gencin cansız bedeni sedyeye konularak ambulansa götürülüyor.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin cenazesini sedyeyle ambulansa kaldırarak Altunizade’deki özel bir hastaneye götürdü. Kazanın ardından olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaptığı ayrıntılı inceleme ve çalışma sonucunda otomobil sürücüsü iddiaya göre kusurlu bulundu. Olayın ardından sürücü Resul A. ifadesi alınmak üzere Çengelköy Polis Merkezi’ne götürüldü. İfadesi alınan sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan kazadan ölen Yusuf Durup’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından baba Emrullah ve kardeşi Emre Durup’a teslim edildi. Gencin cenazesi geçtiğimiz 2 Ağustos Perşembe günü Eyüp Sultan Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İzmir’in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına motosiklet ile gelen arkadaşlarının ise gözyaşları sel oldu. Cenazeden birkaç gün sonra ise Durup’un ailesi, arkadaşları ve Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri olay yerinde karanfil ile anma yaptı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 09:53
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. motosiklet kazası
  4. Bursa motosiklet kazası
  5. 15 temmuz şehitler köprüsü

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