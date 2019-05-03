Motosiklet sürücüsü 3 saat arayla iki kez kaza yaptı

Motosiklet sürücüsü 3 saat arayla iki kez kaza yaptı03 Mayıs 2019 Cuma 20:05
BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir motosiklet sürücüsü, hasarlı kazaya karıştıktan 3 saat sonra geçirdiği ikinci kazada yaralandı.
Mustafa Demir (56) idaresindeki 11 AY 692 plakalı motosiklet, Bilecik-Osmaneli kara yolu Tepebaşı mevkisinde bir otomobile çarptı.
Kazadan yara almadan kurtulan Demir, hasar gören motosikletini tamir ettirerek yeniden trafiğe çıktı.
Demir'in, geçirdiği kazadan üç saat sonra Bilecik-Osmaneli kara yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine motosikleti devrildi.
Bu kez yaralanan Mustafa Demir, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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