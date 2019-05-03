Motosiklet sürücüsü 3 saat arayla iki kez kaza yaptı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir motosiklet sürücüsü, hasarlı kazaya karıştıktan 3 saat sonra geçirdiği ikinci kazada yaralandı. Mustafa Demir (56) idaresindeki 11 AY 692 plakalı motosiklet, Bilecik-Osmaneli kara yolu Tepebaşı mevkisinde bir otomobile çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Demir, hasar gören motosikletini tamir ettirerek yeniden trafiğe çıktı. Demir'in, geçirdiği kazadan üç saat sonra Bilecik-Osmaneli kara yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine motosikleti devrildi. Bu kez yaralanan Mustafa Demir, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.