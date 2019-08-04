Motosiklet sürücülerine 95 bin lira ceza kesildi

Balıkesir il genelinde jandarma ekipleri motosiklet ve aranan şahıs uygulaması yaptı. Uygulama sırasında bin 209 motosiklet kontrol edilirken sürücülerine 95 bin 470 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Jandarma Komutanlığına bağlı 79 ekip ve 292 personelin katılımı ile il genelinde 3 aşamalı motosiklet uygulaması yapıldı. Jandarma ekipleri uygulama sırasında 4 bin 930 kişiye kimlik sorgulaması yaparken, bin 209 motosiklet kontrol edildi ve 3 aranan motosiklet yakalandı. Ayrıca arama kaydı olan ve çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalanırken, 37 motosiklet trafikten men edildi. 25 adet sürücü belgesiz sürücü yakalanırken, 95 bin 470 lira para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri uygulama sırasında 2 bin 154 aracı sorgularken, 1 aranan araç yakalandı. Ayrıca 11 araç trafikten men edildi. 4 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapılırken, 614 araç sürücüsüne 28 bin 231 lira para cezası uygulandı.