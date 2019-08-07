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Motosiklet sesi Times Meydanı'nda paniğe neden oldu

New York'un ünlü ve en kalabalık yerlerinden Times Meydanı'nda motosikletten çıkan ses silah sesi zannedilince kısa süreli panik yaşandı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 06:56
Motosiklet sesi Times Meydanı'nda paniğe neden oldu

NEW YORK (AA) - New York'un ünlü ve en kalabalık yerlerinden Times Meydanı'nda motosikletten çıkan ses, hafta sonu Teksas ve Ohio eyaletlerindeki kitlesel silahlı saldırıların ardından kısa süreli paniğe neden oldu.

Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Times Meydanı'nda bir motosikletten çıkan patlama sesleri, silahlı saldırı zannedilerek panik yaşandı ve kalabalık hızlı bir şekilde kaçıştı.

Patlama sesinin daha sonra bir motosikletten geldiğinin anlaşıldı.

New York Polis Departmanı ise olayın ardından Twitter'dan, ''Times Meydanı'nda silahlı saldırı yok. Motosikletten çıkan sesler, silah sesi gibi duyuldu. Lütfen panik olmayın. Times Meydanı oldukça güvenli bir alan.'' açıklamasında bulundu.

ABD'de hafta sonu Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Saatler sonra ise Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.




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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 06:56
  1. New York
  2. silahlı saldırı
  3. Teksas
  4. Times Meydanı

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