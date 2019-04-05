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Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

05 Nisan 2019 Cuma 21:11
Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Özdemir (19) idaresindeki 55 AAG 915 plakalı motosiklet Bayram Boy (37) yönetimindeki 24 AN 210 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Oğuzhan Özdemir, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 21:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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