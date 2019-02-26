Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonuna yeni başkan

Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonuna yeni başkan26 Şubat 2019 Salı 13:35
İSTANBUL (AA) - Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonunun (MKSF) yeni başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop oldu.
MKSF'den yapılan açıklamada, eski başkan Özgür Candar'ın aday olmadığı olağanüstü genel kurulda, Mehmet Ramiz Nevrekop'un başkanlığa seçildiği bildirildi.
Federasyonun yeni yönetim kurulunda Mustafa Özdemir (başkan yardımcısı), Özkan Kandemir (genel sekreter), Salih Kılıç (sayman), Turgut Ay (basın sözcüsü), Tanju Çeliksoy (spor koordinatörü), Semih Tevs'in (eğitim koordinatörü) de yer aldığı kaydedildi.
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