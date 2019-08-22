Motosiklet kazasındayaralanmıştı hayatını kaybetti
Trabzon’un Araklı ilçesindebeşgün önce motosikletiyle kaza geçirerek ağır yaralanan20 yaşındaki genç, hayat mücadelesini kaybetti.22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
Trabzon’un Araklı ilçesindebeşgün önce motosikletiyle kaza geçirerek ağır yaralanan20 yaşındaki genç, hayat mücadelesini kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Yolgören Mahallesinde meydana gelmişti.
Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Orhan Ayar, petrol ofisi kavşağında bir otomobille çarpışması sonucuağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Hastanede beş gündür yaşam mücadelesi veren Ayar, hayatını kaybederken ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Ayar, Sürmene ilçesinde eski camide kılınacak cenaze namazının ardından Dirlik Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedilecek.
Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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