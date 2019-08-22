0553 313 94 23

Motosiklet kazasındayaralanmıştı hayatını kaybetti

Trabzon’un Araklı ilçesindebeşgün önce motosikletiyle kaza geçirerek ağır yaralanan20 yaşındaki genç, hayat mücadelesini kaybetti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
Motosiklet kazasındayaralanmıştı hayatını kaybetti

Trabzon’un Araklı ilçesindebeşgün önce motosikletiyle kaza geçirerek ağır yaralanan20 yaşındaki genç, hayat mücadelesini kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Yolgören Mahallesinde meydana gelmişti.


Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Orhan Ayar, petrol ofisi kavşağında bir otomobille çarpışması sonucuağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Hastanede beş gündür yaşam mücadelesi veren Ayar, hayatını kaybederken ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.


Ayar, Sürmene ilçesinde eski camide kılınacak cenaze namazının ardından Dirlik Mahallesindeki aile kabristanlığına defnedilecek.


Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu işçi kıyımını böyle savundu
    1. Ekrem İmamoğlu işçi kıyımını böyle..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    3. Kırklareli'nde korkutan orman yangını!..
    4. ‘Put Adam’ kitabına Atatürk’e hakaret..
    5. Murat Nehri’nde balık ölümleri..
    6. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    7. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han..
    8. Terör yandaşları umudunu onlara..
    9. Açık öğretim okulları kayıtları başladı
    10. Ofis çalışanlarında diyabet riski
    11. Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar..
    12. Yağlı cilt kabusundan kurtulmanın 5..
    13. Marmaris'te orman yangını
    14. Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1..
    15. Semiz: "Çaybaşı daha yaşanabilir ve..
    16. Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü’nden..
    17. 4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı..
    18. "Erdoğan'a Allah akıl fikir versin"..
    19. İnegöl’de 82 araçlık otopark hizmete..
    20. Pendik’te takla atan araç karşı..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal