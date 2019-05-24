Motosiklet kazasında ölen genç hayır yemeğiyle anıldı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 24 Mayıs 2017 tarihinde motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden Burak Güler (27) Cunda Adası’nda verilen yaklaşık 500 kişilik bir iftar yemeğinde anıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 24 Mayıs 2017 tarihinde motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden Burak Güler (27) Cunda Adası’nda verilen yaklaşık 500 kişilik bir iftar yemeğinde anıldı.

Motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden Burak Güler (27), için her yıl 23 Mayıs’ta ada esnafının katkılarıyla pazar meydanında gerçekleştirilen hayır yemeği bu yıl Ramazan ayına denk gelince iftar yemeği şeklinde gerçekleşti. Cunda Adası’ndaki pazaryerinde gerçekleşen iftar yemeğinde merhum Burak Güler’in babası Ahmet Güler, annesi Semra Güler, kardeşleri Nazmi, Yiğit, Hasan Güler’in yanı sıra tüm çocukluk arkadaşlarıyla, ada sakinleri hazır bulundu.

Cunda Adası’nın çok sevdiği genç Burak Güler’in anılarıyla gerçekleşen iftar yemeği dualar eşliğinde sona erdi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in daha öncede hazırlanan bir programı nedeniyle katılamadığı geleneksel Burak Güler hayrına düzenlenen yemeklerin gelecek senelerde de gerçekleşeceği öğrenildi.

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