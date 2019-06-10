Motosiklet kazası: 1 yaralı Sivas’ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sivas’ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Necmettin Erbakan Cadde 80.yıl bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aynı yönde ilerleyen M.K. idaresindeki 58 AP 096 plakalı otomobil ile G.Y. idaresindeki 58 ABF 655 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet kaldırıma savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü G.Y. yaralandı. Yaralı G.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan G.Y’nin motosikletini yeni aldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.