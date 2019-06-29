Motosiklet kazalarında kask hayat kurtarıyor Burhaniye ilçesinde, motosiklet kazaları bitmek bilmezken, Ören yolunda meydana gelen kazada kask hayat kurtardı.

Burhaniye ilçesinde, motosiklet kazaları bitmek bilmezken, Ören yolunda meydana gelen kazada kask hayat kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Ören’den ilçe merkezine gitmekte olan 34 CAP 217 plakalı otomobile Azaklı Kavşağı’nda Hekim Algül, yönetimindeki plakasız motosiklet yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Algül, hafif yaralanırken, kaza yerine gelen ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün kask kullanmasının kazayıucuz atlatmasına neden olduğu öğrenildi.

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