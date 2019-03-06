Motosiklet ile resmi plakalı otomobil çarpıştı
Bursa’nın İznik ilçesinde resmi plakalı otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.06 Mart 2019 Çarşamba 15:36
Bursa’nın İznik ilçesinde resmi plakalı otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
16 FCC 14 resmi plakalı otomobil, Ziya Özbek Sokağı’ndan Atatürk Caddesi’ne çıkmak isterken 16 SL 196 plakalı motosikletin sürücüsü G.K ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yola savrulan genç sürücüye 112 ekipleri müdahale etti. G.K, İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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