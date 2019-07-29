Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ali Ö. idaresindeki plakasız motosiklet, Uğur T. yönetimindeki 52 KG 954 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Ö. ağır yaralanırken otomobil sürücüsü Uğur T. ise hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. .

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