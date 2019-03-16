Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Bursa’yı dağ ilçelerine bağlayan yolda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Bursa’yı dağ ilçelerine bağlayan yolda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sunay Y.idaresindekimotosiklet, Bursa-Orhaneli yolu üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sunay Y. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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