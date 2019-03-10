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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

10 Mart 2019 Pazar 18:47
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Osman Yılmaz idaresindeki 02 HF 630 plakalı motosiklet otomobil ile Mustafa Yılmaz idaresindeki 27 EY 352 plakalı otomobille Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde çarpıştı. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Osman Yılmaz yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:47
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