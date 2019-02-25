0553 313 94 23

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Düzce D-655 karayolunda meydana gelen kazada yola kontrolsüz çıkan motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:32
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Düzce D-655 karayolunda meydana gelen kazada yola kontrolsüz çıkan motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, D-655 Karayolu Konuralp Tabakhane Köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce’den Zonguldak istikametine giden Mehmet K., plakası olmayan motosikleti ile Tabakhane Köprüsü üzerinden dönmek için sol şeride kontrolsüz bir şekilde geçmeye çalıştığı sırada aynı istikamete giden Sezer Ö. idaresinde ki 34 VH 8429 plakalı otomobil, motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep’ten Mısır’daki idamlara tepki
    1. Gaziantep’ten Mısır’daki idamlara tepki
    2. Del Piero ABD'de takım sahibi oldu
    3. CHP’li Seçer: “Kocamaz’ın yarış dışına..
    4. Rusya, ABD'de vurulacak 5 hedefi..
    5. Forum Trabzon’un minik misafirleri..
    6. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    7. CHP'den suç duyurusu
    8. Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında? |..
    9. Kılıç Köyü hizmet bekliyor
    10. Çocuklarının sağ kurtulduğu kazada..
    11. Beyrut Büyükelçisi Çakıl, 2...
    12. Türk Kızılayı Midyat Şube Başkanı..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Cumhur..
    14. Şanlıurfa'da silahlı kavgada 13..
    15. Kolombiya’ya kaçan Venezuelalı..
    16. "Yalova’da çöp dağlarının oluşmaması..
    17. Kansere yenik düşen polis memuru Hülya..
    18. Futbolda Süper Lig Hakem Semineri..
    19. Savcılı Plajı, gün batımı ile..
    20. Memur-Sen’den İdamlara karşı açıklama
    21. FETÖ’nün TSK yapılanması..
    22. Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    23. Gençler ormanlık alanda çevre..
    24. Köpek uyuşturma tüfeği ile kendini..
    25. Yerel seçim ne zaman? | 2019 YSK..
    26. Başkan Seçen, 112 Çağrı Merkezi..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyorlar ki..
    28. Hizmet-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı..
    29. Belediye Başkanı Bahçeci: “Ben değil..
    30. Vali Aktaş, Vergi Haftası dolayısıyla..
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti