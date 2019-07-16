Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü Mardin’in Kızıltepe ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kızıltepe ilçesi Sürekli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yakup Yıldız, yönetimindeki 21 BJ 637 plakalı minibüs yolda bulunan kavşaktan geçmeye çalışan Suriyeli uyruklu Semir Yusuf’un yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Semir Yusuf olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları çalışma sonrasında Semir Yusuf’un cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araç ve motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.