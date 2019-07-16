Motosiklet ile giderken kalp krizi geçirdi Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçiren adam, su kanalına düştü.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçiren adam, su kanalına düştü. Şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Çatalköprü Mahallesinde meydana gelen olayda, motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa Cihan, kalp krizi geçirdi. Motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden Cihan, yol kenarındaki su kanalına düştü. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Cihan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.