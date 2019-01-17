Motosiklet hırsızlığı zanlıları tutuklandı Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi'nde, Zeki K, polisi arayarak otoparktan motosikletinin çalındığını bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını çözebilmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri inceleyen polis, motosikleti çalan şüphelilerin H.C.Ç, M.B. ve E.İ. olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramada çalınan motosikletin parçalarını ele geçirdi. Çalıntı motosikletin bazı parçaları ise ormanlık arazide bulundu. Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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