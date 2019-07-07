Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında Malatya’da bir dükkanın önündeki motosiklet 3 kişi tarafından çalındı.

Malatya’da bir dükkanın önündeki motosiklet 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, gece vakti motosikletin bulunduğu dükkanın önüne gelen şüpheliler, tekerleğinden kilitlenmiş olan motosikleti alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda 3 şüphelinin kısa bir uğraşın arından motosikleti bulunduğu yerden alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.