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Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Malatya’da bir dükkanın önündeki motosiklet 3 kişi tarafından çalındı.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Malatya’da bir dükkanın önündeki motosiklet 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, gece vakti motosikletin bulunduğu dükkanın önüne gelen şüpheliler, tekerleğinden kilitlenmiş olan motosikleti alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda 3 şüphelinin kısa bir uğraşın arından motosikleti bulunduğu yerden alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
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