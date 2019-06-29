0553 313 94 23

Motosiklet hırsızları yakalandı

Manavgat’ta motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:40
Motosiklet hırsızları yakalandı

Manavgat’ta motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesinde S.Y. isimli şahsa ait 07 HUH 70 plakalı motosikletin çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırmada bahse konu motosiklet Ilıca Mahallesi 207.sokak adresinde park halinde görüldü. Jandarma ekiplerince yakın bir yere sivilpersonel görevlendirildi. 3 saat beklemenin ardından motosiklet ile 2 şüpheli yakalandı. Olayın derinleştirilmesi ile 1 şüpheliye daha ulaşıldı. YakalananH.A., K.C. ve Z.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.


Şüpheli şahısların sorgusunda birçok suçtan sabıkalı oldukları tespit edilirken, motosiklet sahibine teslim edildi. Şahıslardan K.C. ve Z.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD tarihinde bir ilk! F-22 savaş uçakları konuşlandırıldı
    1. ABD tarihinde bir ilk! F-22 savaş..
    2. (Özel haber) Gökhan Kocakaya: “Gazi..
    3. Kapadokya’da turistler sevgi duvarı..
    4. Doğu'da 5 ilde yağış bekleniyor
    5. (Özel) 50 yıllık gizli formül..
    6. Eniştelerini 50 liralık borç için..
    7. Sahili yayalaştırma projesine UKOME..
    8. Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus..
    9. “Gönülleri makam yapmaya geldik”
    10. UEFA Avrupa 21 Yaş Altı..
    11. 93. Gazi Koşusu’nda heyecan yarın
    12. Arnavutköy’de villayı sahte alkol..
    13. (Özel) Bursa’da bir ilk..
    14. Soğanın iyi geldiği 5 hastalık
    15. İslam âlimi Şeyh Said anılıyor
    16. (Özel) E-5’te yaralı yavru kediyi..
    17. Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump..
    18. İki polisi şehit eden teröristlere..
    19. Öğrenci ve veliler unutulan sokak..
    20. Düzce’de ihracat arttı, ithalat azaldı
    AK Partili Metiner’den MYK tepkisi: O bilgileri kim sızdırmışsa namerttir!
    AK Partili Metiner’den MYK tepkisi: O bilgileri kim sızdırmışsa namerttir!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...