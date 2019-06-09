Motosiklet hırsızları suçüstü yakalandı Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde motosiklet hırsızları suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde motosiklet hırsızları suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin İhsaniye Mahallesinde hareketlerinden şüphe duyulduğu ihbarını alan polis ekipleri iki şahsı takibe aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar yapılan adrese yaptığı operasyonda Yücel B. ve Hakkı Ç.’yi suçüstü yakaladı. İki motosikletin plaka ve şase numaraları sorgulanması üzerine birisinin Bolvadin Hacı Yusuf Mahallesinde ikamet eden Fevzi Canbaz’a ait olduğu tespit edildi. Hırsızlık olayını itiraf eden şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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