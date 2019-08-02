0553 313 94 23

Motosiklet hırsızı yakalandı

Balıkesir’de evlerin önünde bulunan motosikletleri çalan hırsızı polis kısa sürede yakaladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:44
Motosiklet hırsızı yakalandı

Balıkesir’de evlerin önünde bulunan motosikletleri çalan hırsızı polis kısa sürede yakaladı.


Olay Kuva-yi Milliye Mahallesi Cihat Bilgehan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. E.’ye ait 10 plakalı motosikletle ve Ç.Ü.’ye ait 45 plakalı motosiklet gece park halindeyken çalındı. Motosiklet sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızların kimliklerini belirledi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli 19 yaşındaki E. G. yakalandı. Polis ekipleri şüpheli şahsın çaldığı 1 adet laptop bilgisayar ile 4 adet güvenlik kamerası da ele geçirildi. Yakalanan E.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, mahkemeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katıldı
    1. Yemen, DEAŞ karşıtı uluslararası..
    2. Kars’ta gıda denetimleri devam ediyor
    3. Doğum sonrası değişen duygulara dikkat
    4. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail..
    5. Gurbetçilerin "dönüş" yolculuğu başladı
    6. Yemen’de El Kaide saldırısı: 19 ölü
    7. Meyveleri toplayacağız
    8. Tekirdağ'da 141 düzensiz göçmen..
    9. Başkan Selçuk hizmetlere destek için..
    10. Mağarada buz devrine ait silahlar..
    11. Tosya’da bahçeye ekili 20 kök kenevir..
    12. Manisa Ticaret Borsası TÜRİB acentesi..
    13. Kocaeli polisinden hırsızlık çetesine..
    14. Çayda mahsur kalan yavru köpek..
    15. KÜSİ Çalışma Grubu Emet’te
    16. Kırşehir merkez bağbaşı 3. Etap konut..
    17. BAE'nin yeni stratejisi: "Yemen'den..
    18. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Yeni..
    19. Yükümlülerden eğitime katkı
    20. 20 dakika sürüyor, turistler oraya..
    21. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    22. Ordu’da turizm canlandı
    23. Gençlik ve Spor Bakanlığından 50 bin..
    24. Protokoller hayat buldu gençler sahibi..
    25. Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira..
    26. Çankaya’da yaz temizliği
    27. ’9. Taş Heykel Kolonisi’..
    28. Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv..
    29. Manisa’dan Türkiye’ye yerel tohum
    30. Koyun hırsızlarını özel ekip yakaladı
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin