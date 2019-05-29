Motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yapmaya çalıştığı sırada suçüstü yapılan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yapmaya çalıştığı sırada suçüstü yapılan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, ilçe merkezinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye intikal edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kovalamaca sonucu yakalanan R.E.S. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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