0553 313 94 23

Motosiklet hırsızı cezaevine gönderildi

Aydın’ın Didim ilçesinde park halindeki motosikleti çaldığı tespit edilen bir şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:37
Motosiklet hırsızı cezaevine gönderildi

Aydın’ın Didim ilçesinde park halindeki motosikleti çaldığı tespit edilen bir şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halinde olan motosikletin çalınması üzerine çalışma başlatan Didim Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikleti O.G. isimli şahsın çaldığını belirledi. Güvenlik kameralarının da kayıtlarını izleyerek şahsın kimliğini ve yerini tespit eden ekipler O.G.’yi yakalayarak adliyeye sevk etti. Hakim karşısına çıkarılan O.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Yunus Emre Enstitüsü deyince aklıma ev kokusu geliyor'
    1. 'Yunus Emre Enstitüsü deyince aklıma..
    2. Endonezya'da yanardağ patlaması
    3. Diyetisyen vücut analizi nasıl yapılır
    4. "Hedefim ligde şampiyonluk yaşamak"
    5. Taksim’deki “Kurt Kapanı-11”..
    6. İsrail mafyasından 2 kişi, peruklu..
    7. Murat Zorluoğlu: Cumhurbaşkanımız..
    8. Traktörün altında kalan yaşlı adam, 9..
    9. Erbil saldırısının azmettiricisine..
    10. Görgü tanığından korkunç sözler: Mesut..
    11. Kanal tedavisi nedir nasıl yapılır
    12. Afganistan'da Taliban karakola saldırdı
    13. Adana Ticaret Borsası
    14. 'Türkçe'nin söz varlığı 600 bin..
    15. Fındık taban fiyatının açıklanması
    16. Eski belediye başkanını silahla..
    17. Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı
    18. Açıklanan fındık fiyatı memnun etti
    19. Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e..
    20. “Bursa Günlüğü” ile tarihe yolculuk
    21. Talas’ta 220 kursiyer Yaz Futbol Okulu..
    22. Erdoğan, İmran Han ile telefonda görüştü
    23. Teslim olan PKK'lıdan çarpıcı itiraf!..
    24. "Merkez Bankasının çaktığı kıvılcımın..
    25. İl İstihdam ve Mesleki Kurul..
    26. Kurtuluş Karamustafa:"Kayseri..
    27. Şehit Polis Memuru Hayrettin Yılmaz..
    28. Başkan Palancıoğlu:"Mimarsinan..
    29. Bahçenizde rattan şıklığı!
    30. Prof. Dr. Cengiz Akbulak için anma..
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!