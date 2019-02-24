"Motosiklet görünümlü" elektrikli bisiklete ilgi arttı

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Elektrikli bisiklet (mopet) kavramına yeni bir boyut getiren Türk firması Electro Wind'in piyasaya sürdüğü elektrikli bisikletler, ünlülerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ilgisini çekiyor.



Yeni elektrikli bisiklet tasarımlarını 2,5 yıl önce piyasaya süren Türk firması Electro Wind, Motobike İstanbul Fuarı'nda yeni ürünlerini sergiledi. Fuarda tasarımlarıyla dikkati çeken araçlara ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.



Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Zafer Algöz gibi ünlü isimlerin de söz konusu araçlarla görüntülenmesinin ardından "motosiklet görünümlü" bu araçlara ilgi arttı. Elektrikli bisikletler, özellikle trafiğin yoğun olduğu kentler ve tatil bölgelerinde de popüler olmaya başladı.

Yaklaşık 3 saatte lityum pilleri tam olarak şarj edilebilen araçlar, 45 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Tam şarjla yolların eğimine ve yapılan hıza göre 40 ila 150 kilometre yol alabilen bu araçların 5 farklı tasarımda çeşitli modelleri bulunuyor.



Özellikle kalın tekerlekleriyle dikkati çeken araçlar, çamurlukların üzerine grafik ve resim çalışması yapabiliyor. Araçların plastik ayak döşemeleri de kaykay tahtası şeklinde tasarlanabiliyor.





- "Giderek biraz daha motor hissiyatı verecek olan modellere doğru yöneldik"





Firma sahiplerinden Gamze Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Electro Wind'in ürünlerinin montajının, tasarımının ve geliştirilmesinin tamamen Türkiye'deki Ar-Ge ekipleri tarafından yapıldığını söyledi.

Firmanın Türkiye genelinde 20'ye yakın bayisi bulunduğunu bildiren Yıldız, "Bayilerimiz hem servis bayisi hem de satış noktamız... İlk modellerimizden itibaren amortisörsüz modellerle başladık. Hem Türkiye şartlarına göre hem de insanların beklentilerine göre sonraki modeller şekillendi. Giderek performans modele, biraz daha motor hissiyatı verecek olan modellere doğru yöneldik." şeklinde konuştu.







- "Bu araçlar günlük hayata daha da girmeye başladı artık"







Gamze Yıldız, geliştirdikleri Ar-Ge çalışmalarıyla bu yıl çift çekerli elektrikli bisiklet de yaptıklarını belirterek, "Bunun ilk tanıtımını da bu fuarda yapıyoruz. Çünkü aldığımız veriler, tek motorla yokuş performansının, Türkiye şartlarında yeterli veya memnun edici olmadığını ortaya koydu. Bu müşterilerimize cevap verebilmek için özellikle çift çeker aracı ürettik. Tanıtımı şu anda burada yapıldı ama eski müşterilerimizden duyanlar bile büyük ilgi göstermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçların Türkiye'de de yavaş yavaş bilinirliğinin arttığını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Bizim aracımız önce Cem Yılmaz'la tanındı. Bu biraz da ünlülerin oyuncağı şeklinde lanse ediliyordu. Bu algı da kırılmaya başladı açıkçası. Bu araçlar, artık ünlülerin oyuncağı olmaktan çıktı, halka indi ve bir kara yolu taşıtı olarak kullanılıyor. İnsanlar, elektrikliyi hem vizyon olarak hem de özellikle İstanbul gibi yerlerde trafik sıkıntısı yaşamamak için kullanmak istiyorlar. Bu şekilde talepler de artmaya başladı. Yani bu araçlar, günlük hayata daha da girmeye başladı artık."





- "6 bin 150 ila 12 bin 600 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor"





Electro Wind'in sahiplerinden Yıldız, bundan sonra yeni tasarım ve modellerle elektrikli araç üretmeye devam edeceklerini ve ileride yine ihtiyaçlara yönelik 3 tekerlekli modelleri de piyasaya sunmayı hedeflediklerini bildirdi.



Şu anda sadece Türkiye'de sattıklarını, bu yıldan itibaren Karadağ'da da satış yapmaya başlayacaklarını aktaran Yıldız, "Bunun dışında bazı Avrupa ülkeleriyle görüşmelerimiz de var. Şimdiye kadar Avrupa'da bireysel müşterilerimize satışlarımız dışında bir distribütörlük girişimimiz yoktu." dedi.

Yıldız, söz konusu araçların 6 bin 150 ila 12 bin 600 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğunu da bildirdi.



