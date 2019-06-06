Motoruyla düştüğü dağlık alanda mahsur şahsı ekipler kurtardı Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan dağlık arazide, arazi motoruyla düşerek yaralanan şahsı Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi Derneği ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan dağlık arazide, arazi motoruyla düşerek yaralanan şahsı Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi Derneği ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, Akyazı ilçesi Altındere Mahallesi dağlık bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dağlık alanda arazi A.E. isimli bir kişinin, motoruyla gezerken düşerek yaralandığı ihbarını alan Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi Derneği ekipleri ATV isimli araçla olay yerine kısa sürede gitti. 3 kilometrelik dağ tırmanan ekipler sonunda yaralı kişiye ulaştı. Yaralıya ulaşan ekipler yaralıya destekleme yaparak ATV aracına kadar getirdi. Yaralıyı alan ekipler ilçe merkezine gelerek yaralıyı sağlık ekiplerine teslim ettiği öğrenildi.

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