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Motorunda kuşun yuva yaptığı kamyonun seferden çekilmesi

Kuluçka dönemi sona eren kuş yumurtalarından 5 yavru çıktı

09 Temmuz 2019 Salı 10:24
Motorunda kuşun yuva yaptığı kamyonun seferden çekilmesi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kamyon motoruna yuva yapan kuşun 5 yavrusu oldu.

Bingöl-Erzurum kara yolu 35. kilometre Çobantaşı köyü mevkisinde bölünmüş yol çalışmalarını sürdüren firmaya ait kamyonun motor bölümünde bir kuşun yuva yaptığı belirlenmişti. Durumun işçiler tarafından fark edilmesi üzerine firma yetkilileri, kuşlar yuvadan ayrılıncaya kadar kamyonu seferden çekmişti.

Kuluçka dönemi sona eren 6 kuş yumurtasından 5 yavru çıktı.

Firma sahibi İbrahim Sönmez, yaptığı açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğüne ait bir çalışmayı yürüttükleri sırada taş ocaklarında çalışan kamyonlardan birinde kuşun yuva yaptığını öğrendiklerini söyledi.

Kamyonun faaliyetini durdurduklarını ifade eden Sönmez, kuş yuvasının zarar görmemesi için duyarlılık gösteren personele de teşekkür etti.

Sönmez, "Şu anda kuşun yavruları yumurtadan çıktı. Kuşlar özgürlüklerine kavuştuktan sonra kamyonumuzu işe göndereceğiz. Kamyonun zararı, ziyanı hiç önemli değil. Önemli olan bu yavruların özgürlüğüne kavuşmasıdır." dedi.

Kuşun yuva yaptığını gören şantiye çalışanı İlyas Varol (32), kamyonun üzerinde kuşların uçtuğunu gördüğünü, gösterilen hassasiyet sayesinde kuşun 5 yavrusunun dünyaya geldiğini belirtti.

Haberin yayınlanmasının ardından çok güzel tepkiler aldıklarını aktaran Varol, "Her sabah işe geldiğimde yuvayı kontrol ettim. 3 gün önce sabah yuvayı kontrol ederken fark ettik ki kuşlar yumurtadan çıkmış. 6 yumurtadan birini kurban etmiş. Yavrular büyüyüp uçuncaya kadar kamyonu çalıştırmayacağız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:24
  1. Bingöl
  2. Kamyonda yuva yapan kuş

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