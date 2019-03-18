Motorlu Kara Taşıtları Danışmanları belgelerini aldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Belgelendirme faaliyetlerine devam ediyor. TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş işbirliği ile yapılan Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu seviye 5 sınavını başarıya geçen Motorlu Kara Taşıtları Danışmanları, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Manisa merkez ve çevre illerden gelen galeri sahipleri ve çalışanlarının katıldığı seviye 5 sınavı yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirildi. İki aşamadan oluşan sınavı başarıyla belgelendirme sınavında başarı göstererek ‘Mesleki Yeterlilik’ belgesini almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile bir araya gelen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlularına belgelerini teslim etti.

Manisa Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, sınavı başarıyla geçen galeri sahipleri ve çalışanlarını tebrik ederek, "5544sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve13 Şubat 2018 tarih 30331 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının TicaretiHakkında Yönetmelik kapsamında zorunluluk getirilen İkinci el araç alım satım yapan firma sahipleri ve satış müdürleri için ’Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5’ ve satış personeli için ’Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4’ mesleki yeterlilik ve belgelendirme hizmeti 3 Ağustos 2018 itibariyle tüm Türkiye’de TOBB MEYBEM A.Ş. tarafından oda ve borsalar aracılığıyla verilmeye başlandı. TOBB MEYBEM A.Ş. ile birlikte düzenlemiş olduğumuz ilk sınavımızda başarılı olan danışmanlarımıza belgelerini takdim ettik. Kendilerini kutluyorum" diye konuştu.