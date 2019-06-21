0553 313 94 23

Motorlu kara taşıtları 2017’de 304 milyar 207 milyon kilometre gitti

Toplam taşıt-km 304 milyar 207 milyon olarak hesaplandı.

21 Haziran 2019 Cuma 10:24
Motorlu kara taşıtları 2017’de 304 milyar 207 milyon kilometre gitti

Toplam taşıt-km 304 milyar 207 milyon olarak hesaplandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye’de 2017 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 304 milyar 207 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km’nin yüzde 51,9’u otomobiller, yüzde 22,3’ü kamyonetler, yüzde 13,8’i kamyonlar, yüzde 4,4’ü minibüsler, yüzde 3,9’u motosikletler ve yüzde 3,7’si otobüsler tarafından yapıldı.



Toplam taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,4, toplam taşıt-km ise yüzde 8,3 arttı


Türkiye’de 2017 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarken toplam taşıt-km yüzde 8,3 artış gösterdi. Taşıt sayısı otomobillerde yüzde 6,3, minibüslerde yüzde 3,2, otobüslerde yüzde 0,7, kamyonetlerde yüzde 5,8, kamyonlarda yüzde 1,6 ve motosikletlerde yüzde 3,3 artarken, taşıt-km aynı taşıt cinsleri için sırasıyla yüzde 6,3, yüzde 10,1, yüzde 13,5, yüzde 10,6, yüzde 11,4 ve yüzde 4,7 arttı.



Otomobiller yılda ortalama 13 bin 107 kilometre yaptı


Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2017 yılında sırasıyla otobüslerin 50 bin 141, kamyonların 50 bin 114, minibüslerin 28 bin 172, kamyonetlerin 18 bin 659, otomobillerin 13 bin 107 ve motosikletlerin 3 bin 817 kilometre yaptığı hesaplandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Taş, Başkan Şahin ile bir araya geldi
    1. Rektör Taş, Başkan Şahin ile bir araya..
    2. Hobiler ve hayaller AKADEMA ile..
    3. Ağrı ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı..
    4. Söğüt’te bakım ve onarım çalışmaları
    5. Türkiye'nin ilk jeoparkları Konya ve..
    6. "İnandığınız aday kimse, vurun mührü"
    7. İngiliz turistin bitmeyen aşkı: 75 kez..
    8. Söğüt’te ilaçlama çalışmaları devam..
    9. Kütahya Belediyesi’nden Darülkurra’da..
    10. Beyaz söğüt kabuğu çayı baştan ayağa..
    11. Kara taşıtları 2017’de 304 milyar..
    12. Trabzon’un Araklı ilçesinde selde..
    13. Sinekle yoğun mücadele devam ediyor
    14. Babel'den bomba açıklama! Cim Bom ile...
    15. Devrek Belediyesi ekipleri görev..
    16. Karamollaoğlu'ndan yeni parti..
    17. Karaman’da uyuşturucudan adliyeye sevk..
    18. Camda intihar pazarlığı
    19. Nehirde kaybolan genci balık adamlar..
    20. Avukat Gökalp: "Tüketici haklarında 6..
    21. FETÖ'nün Çubuk yapılanmasına ceza
    22. Şehit lider Muhammed Mursi için..
    23. İşte teröristbaşı Öcalan'ın mektubu!..
    24. Vali römorkörün dümenine geçti, limanı..
    25. Gaziantep'te 16 yaşındaki sürücü kaza..
    26. Türk ve Suriyeli ressamların ortak..
    27. Yabancı uyruklu kadın boğularak..
    28. Özalp ilçesinde korkutan görüntü
    29. Altındağ’da yenilenen su parkı açılıyor
    30. Siirt'te çatışma! Teröristler 'Kurt..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı