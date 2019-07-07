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Motorcular uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekti

Ankara’da motosiklet kullanıcıları bir alışveriş merkezinde, Türkiye’de uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek ve mücadeleye destek olmak amacıyla bir araya geldi.

07 Temmuz 2019 Pazar 09:40
Motorcular uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekti

Ankara’da motosiklet kullanıcıları bir alışveriş merkezinde, Türkiye’de uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek ve mücadeleye destek olmak amacıyla bir araya geldi. Düzenlenen programa Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Yüzlerce motorcu aynı anda marşa basarak birlikte gaz verdi, ortaya renkli görüntüler çıktı.


Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Haftası’nda geleceğin teminatı çocukları korumak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü destek verdiği programda Ankaralı motorcularla işbirliğine imza attı. “Motorların sesi sesiniz olacak” sloganıyla yola çıkılan etkinlikte hem Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bilgiler verildi hem de “SesVerSus A Capella” grubu sahne aldı. Narkotik motorize ekipleri de motorlarını etkinliğe getirdi. Yüzlerce chooper sahibi motorcunun yanı sıra Narkotim, KEM köpekleri ’İvan’ ve ’Beti’ de katıldı. Etkinliğe motor sesleriyle eşlik edilirken, madde bağımlılığına karşı tek ses olundu. Sosyal sorumluluk projesinde tüm istismar türlerine karşı toplumun sesini yükseltmesi gerektiği, bunun da sevgi, güven ve birliktelikle başarılabileceği vurgusu yapıldı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 09:40
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