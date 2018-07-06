“Motorcu Dostu Trafik” Türkiye çapında etkinliklerine başladı

İstanbul ile başlayan rota kapsamında Temmuz ayı içinde Ankara, Samsun, Giresun, Trabzon ve Erzincan’da motosiklet severler ile bir araya gelinecek. Etkinliklerin gün ve saatleriwww.motorcudostutrafik.com.tradresinden takip edilebilecek.

Motosiklet kullanıcılarının yol rotalarına göre belirlenen şehirlerin sayısı yılsonuna kadar 24’ü bulacak. Tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında; motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, bu illerdeyollara dair hikâyelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

Aytemiz, Castrol, Unico Sigorta, TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu) ve Yuasa sponsorluğunda, MKSF (Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu), MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), Suzuki ve TMP (Türkiye Motosiklet Platformu) desteği ile gerçekleşecek etkinliklerin bu haftaki programı şu şekilde;

- 7 Temmuz 2018, Cumartesi – Ankara

Mekân: Motto Akademi

Saat: 18:30

Adres: Aşağı İmrahor Sazlık Mevkii, No:56 06705 Çankaya / Ankara

- 8 Temmuz 2018, Pazar – Samsun

Mekân: 6. Samsun Motosiklet Festivali

Saat: 12:00

Adres: Atakum Belediyesi Alanlı Piknik ve Mesire Alanı Atakum / Samsun

Trafikte empati

‘Motorcu Dostu İstasyon’ projesinin bir ileri aşaması olarak, ‘Motorcu Dostu Trafik’sosyal sorumluluk projesini “trafikte empati hareketi” söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için, planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor. Gezici etkinlikler kapsamında akademisyen kimliğinin yanı sıra 16 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 10 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri sürücülerle paylaşıyor.

Motorcu Dostu Trafik Projesi kapsamında yapılması hedeflenenler de şu şekilde;

Trafik güvenliği konusunda yapılan tüm etkinliklerde, trafiğin vazgeçilmez ve önemli bir parçası olan motosiklet sürücülerinin de, doğru ve etkin bir şekilde temsil edilmesi için çaba sarf edilecek.

Kamu ve özel otoriteler tarafından yolların, caddelerin, sokakların, otoparkların “motorcu dostu” bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi için kamuoyu baskısı yaratılmaya çalışılacak.

Türkiye’de 600 e yaklaşan ve her gün ortalama 200 bin kişinin ziyaret ettiği

Aytemiz istasyonları, konuyu sürekli gündemde tutacak şekilde görsel malzemelerle donatılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde, güvenlik donanımları konusunda daha hassas olması sağlanmaya çalışılacak.

Belediyeler tarafından tahsis edilecek olası tüm açık hava reklam alanlarında proje hatırlatılacak

Proje kapsamında sabit bir eğitim alanı, sertifikalı bir eğitim için, öncelikli olarak kurumsal filolar ve bireysel kullanıcıların kullanımına sunulacak.

En az bir adet kamu spotunun devreye girmesi sağlanacak.

Güvenlik donanımlarının üzerindeki vergilerin azaltılması konusunda çaba sarf edilecek.

Haziran ayından itibaren 6 ay boyunca, kadın akademisyen ve gezgin Asil Özbay ile toplamda 24 ilde gezici eğitim programı başlatılacak. Bu eğitimlerin öncesinde yerel ve ulusal medya kullanımları ile eğitim yer ve saatleri duyurulacak.

Özellikle şehirlerarası trafiğin çok yoğunlaştığı bayram öncesi dönemlerde, Aytemiz istasyonlarında ve otoyol gişelerinde projeye dikkat çekilerek, trafikteki can kayıplarımızı ve yaralanmaları önlemek amacıyla, motosikletlere reflektörlübir aparat ve diğer araçlara yine reflektörlü proje logolu dikkat çekici stickerler dağıtılacak.

Proje için devreye alınan www.motorcudostutrafik.com.tr web sitesi ve sosyal medya iletişim araçları kullanılarak, proje kapsamında belirlenen hedefler, konuyla ilgili istatistikler, iş ortak ve destekçilerinin gerçekleştirdiği aktiviteler, sabit eğitimler ve gezici etkinlikler hakkında bilgi verilecek.