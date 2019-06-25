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"Motorcu Dostu Trafik" projesi İzmir'de devam ediyor

Aytemiz, proje ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet ediyor

25 Haziran 2019 Salı 14:15
"Motorcu Dostu Trafik" projesi İzmir'de devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Aytemiz liderliğinde 2018 yılında hayata geçirilen "Motorcu Dostu Trafik" projesinin tüm Türkiye’yi kapsayan ikinci etap gezici etkinlikleri bu kez İzmir’de yapılıyor.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında, motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikayelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

Etkinlik, yarın saat 19.30’da "İskele Mahallesi, Çeşme Urla İzmir Asfaltı No: 224 Urla" adresinde bulunan Aytemiz Bey Petrol’de gerçekleşecek.

- Sürücüler bir araya gelecek

Verilen bilgiye göre, akademisyen kimliğinin yanı sıra 17 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri Kocaeli ve Bursa’dan sonra bu kez İzmir’deki motosikletseverler ve binek araç sürücüleri ile paylaşacak.

Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitimler düzenleyerek maksimum kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen "Motorcu Dostu Trafik" projesi, Asil Özbay’ın sunumuyla gerçekleşecek "Yol Hikayeleri" gezici etkinlikleri, motosikletseverlerle buluşmaya devam edecek.

- Trafikte empati

"Motorcu Dostu İstasyon" projesinin bir ileri aşaması olarak "Motorcu Dostu Trafik" sosyal sorumluluk projesini "trafikte empati hareketi" söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor.

İlk etabında, 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için birçok etkinlik yapılan projenin, 2019 yılındaki ikinci etabında ise yeni etkinlikler ile bin 500’e yakın motosiklet sürücüsüne ulaşılması planlanıyor. İkinci etabın sonunda toplamda 3 bin 500 kişiye dokunacak olan proje ile trafikte empatinin artırılması hedefleniyor.

Proje sponsorları arasında başta Aytemiz olmak üzere Castrol, fiyuu, Unico Sigorta, Yuasa, Suzuki, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Motosiklet Endüstrisi Derneği, Türkiye Motosiklet Platformu ve Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu bulunuyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:15
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