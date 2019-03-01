Motorcu dostu bariyerler Bursa’da takılmaya başlandı

Motosiklet kulüplerinin başvurularını dikkate alan Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti. Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İznik-Yenişehir yoluna motosiklet dostu bariyerler taktı.

İznik-Yenişehir kara yolunda tehlikeli iki virajda bulunan çelik bariyerler toplam 700 metre motosiklet dostu plakalar ile kaplandı. Türkiye Motosiklet Plartformu Başkan Yardımcısı Soner Kılıç, "Motordan düştüğümüzde bu çelik bariyerdeki ayaklar bizleri kesiyor. Kolumuz, bacağımız kopuyor. Katil bariyerden kastımız bizim buydu. Motorcu dostu bariyer ile bu ayaklar kapatılıyor. Yere düştüğümüzde bunlara vurup yol üstünde kalabileceğiz. 2012 ve 2017 yılları arasında Türkiye’de 4 bin 400 ölümlü motosiklet kazası oldu. Bunların yüzde 50’sinden fazlası da uzuv kopması sebebiyle kan kaybından öldü. O yüzden biz de motosiklet dostu bariyerler istedik. Sağolsun, Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü İznik-Yenişehir hattındaki özellikle viraj olan savrulma noktalarında ilk uygulamayı yaptı. Özellikle turizm bölgesi olan ve motosikletlerin sık seyahat ettiği Doğancı barajı, Uludağ Yolu, Burhaniye ve Ayvacık gibi tehlikeli yerler tespit edildi. Başta Ulaştırma Bakanımız ve milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu bu işe özen gösterdi. Sağ olsunlar onların da yardımlarıyla istediğimiz bariyerler yapıldı. Daha önce de İstanbul ve Ankara’da uygulandı. 3’üncüsü de Bursa’da uygulanıyor" dedi.