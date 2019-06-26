0553 313 94 23

Motorcu dostları Bursa’da buluştu

‘Motorcu Dostu Trafik’ projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamda başlattığı Asil Özbay’la Yol Deneyimleri gezici etkinlikleri Iron Horse Riders, Royal Moto Club ve Sancak Chopper kulüpleri işbirliğiyle Bursa’da yapıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:44
Motorcu dostları Bursa’da buluştu

‘Motorcu Dostu Trafik’ projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamda başlattığı Asil Özbay’la Yol Deneyimleri gezici etkinlikleri Iron Horse Riders, Royal Moto Club ve Sancak Chopper kulüpleri işbirliğiyle Bursa’da yapıldı.



Aytemiz liderliğinde 2018 yılında hayata geçirilen Motorcu Dostu Trafik projesinin tüm Türkiye’yi kapsayan ikinci etap gezici etkinlikleri bu kez Bursa’da motorcu dostlarıyla buluştu. Tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında; motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikâyelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Konak Kültür Evi’nde Iron Horse Riders, Royal Moto Club ve Sancak Chopper kulüpleri işbirliğiyle gerçekleşen etkinliğe motosiklet kullanıcılarının yoğun ilgisi oldu.



Tüm sürücüler bir araya gelecek


Akademisyen kimliğinin yanı sıra 17 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri Bursa’da motosikletseverler ve binek araç sürücüleri ile paylaştı.Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitimler düzenleyerek maksimum kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Motorcu Dostu Trafik projesi, Asil Özbay’ın sunumuyla gerçekleşecek ’Yol Hikâyeleri’ gezici etkinlikleri motosikletseverlerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.



Trafikte empati


‘Motorcu Dostu İstasyon’ projesinin bir ileri aşaması olarak, ‘Motorcu Dostu Trafik’ sosyal sorumluluk projesini trafikte empati hareketi söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için, planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor. İlk etabında, 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için birçok etkinlik yapılan projenin, 2019 yılındaki ikinci etabında ise yeni etkinlikler ile bin 500’e yakın motosiklet sürücüsüne ulaşılması planlanıyor. İkinci etabın sonunda toplamda 3 bin 500 kişiye dokunacak olan proje ile trafikte empatinin arttırılması hedefleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:44
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir Belediyespor’un yeni hocası Ergün Aytekin oldu
    1. Nevşehir Belediyespor’un yeni hocası..
    2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD..
    3. Sahil güvenlikten hayat kurtaran..
    4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank..
    5. Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Dereli..
    6. Enerji veren besinler nelerdir?
    7. İtalyan yüzücüler Erzurum'da kampta
    8. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu;..
    9. Ordu’da çevre ve turizm zabıtası
    10. MYP Lideri Yılmaz, Bahçeli -Akşener..
    11. THY’nin ’rüya uçak’ olarak..
    12. Atıcılıkta ilk olimpiyat kotası
    13. Merkezefendi’de ilaçlama çalışmaları..
    14. Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni..
    15. Eyüpsultan ve Kağıthane'deki market..
    16. Sıcaktan bunalanlar okulun bahçesine..
    17. Ülke şokta! Teröristler köyde katliam..
    18. VM Doğum Akademisi başlıyor
    19. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak yeni..
    20. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O..
    21. Malatya’daki mültecilerin durumu..
    22. TCMB döviz kurları
    23. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    24. Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat..
    25. DenizBank'tan "Enflasyona Endeksli..
    26. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    27. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    28. Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye..
    29. ABD’li ve İsrailli yetkililer..
    30. Güvenlik güçleri telsizi bırakıp..
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler