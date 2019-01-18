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Motora sıkışan kediyi kurtarmak için aracını söktürdü

Antalya'da aracının motor bölümüne sıkışan kedi çıkarılamayınca, kediye zarar vermek istemeyen Ahmet Barın, aracını çekici yardımıyla servise götürerek hayvanın sıkıştığı yerden çıkarılmasını sağladı

18 Ocak 2019 Cuma 12:08
Motora sıkışan kediyi kurtarmak için aracını söktürdü

Antalya'da, aracının motor bölümüne sıkışan kediyi çıkarabilmek için itfaiyeyi çağıran Ahmet Barın, bu işe yaramayınca kediye zarar vermemek için aracını çekici yardımıyla otomobil servisine götürerek 800 lira karşılığında söktürdü.

İzolasyon işletmesi sahibi 56 yaşındaki Ahmet Barın, aracına bindiğinde motor bölümünden ses geldiğini fark etti. Aracını çalıştırmadan motor kapağını açan Barın, motora bir kedinin sıkıştığını gördü.

Haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin kediyi kurtarma çabası sonuç vermeyince Barın, çekici yardımıyla aracını oto tamir ve bakım servisine götürdü.

Burada yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda, kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında motor bölümündeki bazı parçaların zarar görmesi üzerine servise 800 lira ödeme yapan Barın, daha sonra kediyi önce veterinere ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Barınağı Hayvan Hastanesine götürdü. Burada yapılan kontrollerde sol ön bacağında kırık olduğu tespit edilen kedi, tedaviye alındı.

- Kediyi sahiplenerek ismini "Kaput" koydu

Hastanede tedavisi süren kediyi her gün ziyaret eden ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Ahmet Barın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir kedi için 800 liran gitti diyenler oluyor ama benim için can daha önemli. Normalde hiç masraf yapmadan kediyi zorla çıkartabilirdik ama canının yanmasını istemedim. 800 lira gitti ama önemli değil. Kediyi kurtardık." ifadelerini kullandı.

"Çekicideyken kaput içerisinde hayata yolculuk yaptığı için ismini Kaput koydum." diyen Barın, "Kediyi bundan sonra sahipleneceğiz. İyileştikten sonra işletmemizde kedimize bakacağız. Onu artık hiç yalnız bırakmayacağız. Hayvanları çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Barın'ın eşi Meral Barın da kedinin zarar görmesinden korktukları için aracı otomobil servisine götürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hastanede kaldığı ilk gün uykumuz kaçtı. İlk işimiz sabahleyin yeniden hastaneye gitmek oldu. Kedilere işkence yapanlara çok şaşırıyorum. Bu canlara nasıl kıyıyorlar. Umarım bizim bu şefkatli yaklaşımımız birilerine örnek olur. Can dostlarımıza karşı bir farkındalık oluşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Mehmet Kocakasap ise kedinin, travmatik şok ve ön sol ayağında kırık ile merkezlerine geldiğini söyledi.

İlk etapta kediye rahatlatıcı tedavi uyguladıklarını anlatan Kocakasap, "Kırık için destekli bandaj yaptık. Destekli bandaja aldıktan sonra hayvanın bağışıklık sistemi ve metabolizması ile sorunu çözeceğini düşünüyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 12:08
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