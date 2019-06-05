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Motor yatın tekneye çarpma anı güvenlik kamerasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yatın balıkçı teknesine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:23
Motor yatın tekneye çarpma anı güvenlik kamerasında

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor yatın çarptığı teknenin kaptanının yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

"Maçakızı" isimli motor yatın çarptığı "Yörük Ağası" isimli balıkçı teknesinin kaptanı Osman Demirkoz'un yaralandığı kazanın, kıyıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi ortaya çıktı. Kayıtta, motor yatın tekneye doğru ilerlemesi ve çarptığı anlar görülüyor.

Göltürkbükü Mahallesi açıklarında meydana gelen kazada balıkçı teknesinin kaptanı yaralanmış, teknedeki 3 gazeteci ise denize atlayarak kurtulmuştu.

Yaralanan kaptan ile diğer 3 kişi açıktaki teknelerle alınarak karaya çıkarılmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:23
  1. balıkçı teknesi
  2. Bodrum
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  4. güvenlik kamerası

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