Motor tutkunu damadın gelin arabası da motosiklet oldu

Nevşehir’de hafta sonunda dünya evine giren çiftin gelin arabası çok sevdikleri motosiklet oldu.

Nevşehir’de yaşayan Fevzi ve Fatma Kütük çifti, motosiklet tutkularını düğünlerinde de gösterdi. Gelin ve damat düğün aracı olarak kendi motorlarını kullanırken, motorcu arkadaşları da bu mutlu günlerinde onları yalnız bırakmadı.

Damat Fevzi Kütük çocukluğundan beri hayalini kurduğu gelin arabasının çok sevdiği motosiklet olma hayalini eşi Fatma Kütük ile paylaştı. Fatma Kütük’te bu mutlu günlerinde çok sevdiği eşi Fevzi Kütük’ün isteğini geri çevirmeyip gelin arabalarının motosiklet olmasını kabul etti. Yaklaşık 30 adet motorla arkadaşları için düğün konvoyu oluşturan motorcular, ortaya renkli görüntüler çıkardı. Motorcu konvoyu, gelini evinden almaya gittikten sonra düğün salonuna da giderken yoldaki vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Düğün salonunda da şov yapan motorcular, zaman zaman ise düğün salonu yolunda lastik yaktılar.