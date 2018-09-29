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Mösyö, Cami'den rahatsız! Fransızlar İslam düşmanlığında vites artırıyor

Avrupa; İslam ve Türkler karşısında çirkin yüzünü her geçen gün daha fazla gösteriyor. Siyasetçisi ve gazetecisiyle Fransızların son günlerde İslam karşıtı yayınları dikkat çekiyor. Kimisi Avrupa’nın İslam tarafından istila edilme tehlikesi altında bulunduğunu kaydederken kimisi de daha fazla cami yapılmasına karşı çıkıyor.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:34
Mösyö, Cami'den rahatsız! Fransızlar İslam düşmanlığında vites artırıyor

 yeniakit.com.tr  Ömer E. Keçeci   

Gerek siyasetçi gerek gazetecisi ile Fransızların son günlerde İslam karşıtı yayınları dikkat çekiyor. Buna göre kimisi Avrupa’nın İslam tarafından istila edilme tehlikesi altında bulunduğunu kaydederken kimisi de daha fazla cami yapılmasına karşı çıkarken görülüyor.

Le Figaro yazarı cami yapımlarından endişeli

Fransızların meşhur gazetesi Le Figaro’nun yazarlarından Alexandre Devecchio katıldığı bir televizyon programında, “Daha fazla cami yapımının desteklenemez olduğunu zira bunun İslamcılara kırmızı halı sermek manasına geleceğini” ifade etti. Devecchio’nun cami açılmasına karşı duruşunun gerekçesini ise, “Eğer camilerde neler söylendiğini kontrol edemiyorsak daha fazla açmamamız lazım gelir” sözleriyle izaha çalıştığı görüldü. Artık “radikal İslamcı” gibi ayrımlara da gitmeden doğrudan “İslamcı” ifadesi kullanarak açıktan açığa İslam’ı ölçü edinenlere ve camilere düşmanlık sergiledi.

Devecchio’nun twitter hesabından da Müslümanlara karşı tepki yoğunlaştırmaya müteveccih paylaşımlara imza attığı görülüyor. Kendi halk ve kültürlerinden sayısız insanın işlediği ve işlemekte olduğu yaşlı bir kadının dövülüp öldürülmesi hadisesini, cinayeti işleyenin 27 yaşındaki bir Müslüman göçmen olduğu ve “Allah-u Ekber” diye de bağırdığı iddiasıyla paylaşması bu konuda dikkat çeken örneklerden bir tanesi.

Le Figaro yazarının daha evvel de, “Radikal dinin İslam’a bağlı olduğu bugün artık bir fenomendir...” paylaşımı yaptığı ve “terörizmin arkasında Fransa’daki İslami bir grubun kültürel uyumu olduğu” görüşünü açıkladığı müşahede edilmişti.

Fransız Siyasetçi: Avrupa İslam tarafından istila ediliyor

Fransız siyasetçi  Laurent Wauquiez’in Le Figaro’da yer alan açıklamaları da dikkat çekiciydi. Wauquiez, Müslüman ülkelerden göçmenler gelmeye devam ederse, “Batı Avrupalı gençler kendi ülkelerinde kendi kendilerini azınlıkta bulacakları günü tecrübe edecekler” sözlerini kullandı. Fransız siyasetçi daha evvel de, “Hıristiyan kültürünü müdafaa edeceğiz ve ülkeyi yabancılara bırakmayacağız” açıklamasıyla da enteresan bir korkaklık ve ajitasyon örneği sergilemişti.

Wauquiez geçtiğimiz Temmuz ayında ise, Müslüman ve Hıristiyan toplumların asla birlik olamayacağını vurgulamış ve “Avrupa’nın İslam tarafından istila edilmekte olduğunu” savunmuştu.

fransızlar islam

“Tehlike radikal İslam’dır, Radikal İslam da resmi İslam’dır”

Lille’de 19 Eylül’de düzenlenen bir konferansta konuşan Fransız profesör Alexandre del Valle, Fransız eski bakanı ve parlamanto üyesi Thierry Mariani’den pek methiye alarak kitabı “acil okunması lazım gelen” bir eser olarak paylaşıldı.

Türkiye ve Erdoğan’a düşmanlığıyla bilinen Fransız profesöre göre, “Düşman Müslüman değildir, radikal İslamcılıktır, ki o da resmi İslam’dır” sözlerini kullanarak terör örgütü DAEŞ’in savunduğu anlayışı hakiki İslam gibi gösterip Müslümanları adeta dinlerini bilmedikleri için problem olmamakla nitelemek hadsizlik ve cahilliğini sergiledi.

Devam eden Valle, “Devlet İslam’ı kontrol etmezse, İslam bir gün devleti kontrol eder. Bugün her zamankinden daha fazla olarak, devletin kontrol ettiği bir ‘Fransız İslamı’na ihtiyaç duyuyoruz, Avusturya’daki gibi” ifadelerini kullandı, Fransa’da İslam’ı müdafaa edenleri ise “komik kimseler” diyerek tahkir etti.

fransız yazar

İslam’a Fransız profesör ayrıca, İslam’ın resmi kaynakları içerisinde terörizm faaliyetlerini meşrulaştıran pasajlar bulabileceklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 16:34
  1. Le Figaro
  2. Alexandre Devecchio
  3. radikal islam
  4. Laurent Wauquiez
  5. Alexandre del Valle
  6. islam düşmanlığı
  7. islamofobia

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