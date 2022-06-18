Mostar Köprüsü nerede? Mostar Köprüsü ne zaman hangi dönemde yapıldı?

Mostar Köprüsü Bosna-Hersek içerisinde yer almaktadır. Mostar kentini ortadan tam ikiye bölmekte olan Mostar Köprüsü, Neretva Nehri'nin üstünde yer alan oldukça yaşlı bir yapıdır. Tarihi ile ve mimari açıdan çok önemli bir konuma sahip olan bu yapı, asırlardır binlerce insanın bir kıyıdan diğer bir kıyıya geçişinde rol oynamıştır. Bu niteliği sayesinde hem fiziksel hem de manevi bir köprü işlevi görmektedir. Kardeşlik simgesi şeklinde de bilinmekte olan Mostar Köprüsü, 1997 senesinde UNESCO ve Dünya Bankası'nın önderliğinde köprü bir kez daha inşa edilmeye başlanmıştır.

Mostar Köprüsü özellikleri

Neretva Nehri'nden 24 metre yüksekte 30 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde olan Mostar Köprüsü, dönemine göre gelişmiş bir teknolojiyle inşa edildi. Köprü inşaatında 456 kalıp taş kullanıldı. Köprü, inşa edildikten sonra yakınındaki şehre ismini vermiştir, şehirde ticareti canlandırmış ve zenginleştirmiştir. Böylece Mostar, Hersek bölgesinin önemli bir şehri haline gelmiştir. Mostar Köprüsü, cesur sporcular tarafından yıllarca bir atlama platformu olarak kullanıldı. Geleneğe göre şehrin erkekleri, nişanlılarına cesaretlerini ispatlamak için düğün öncesinde köprüden atlarlardı. Mostar Köprüsü, eski Mostar şehriyle birlikte 2005 yılında Dünya Miras Listesi'ne eklenmiştir.