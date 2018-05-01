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Mossad'ın İran'a ait belgeleri bir gecede ele geçirdiği iddia edildi

İsrail istihbarat servisi Mossad'ın İran'ın nükleer çalışmalarına ait belgeleri Ocak'ta ele geçirdiği ileri sürüldü.

01 Mayıs 2018 Salı 21:43
Mossad'ın İran'a ait belgeleri bir gecede ele geçirdiği iddia edildi

İsrailli üst düzey ve ismi açıklanmayan bir yetkili, ABD'nin New York Times gazetesine konuştu.

Yetkili, İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfalık gizli bilgileri içerdiği ileri sürülen belgelerin tutulduğu yerin Şubat 2016'da Mossad'ın tespit ettiğini açıkladı. 

Belgelerin bulunduğu yerin, tespit edildiği tarihten bu yana Mossad'ın izlediğinden bahseden yetkili, geçen ocak ayında da ajanların binaya girerek belgeleri bir gece ele geçirdiğini ve aynı gece içinde İran'dan İsrail'e kaçırıldığını söyledi.

Yetkili ayrıca belgelerin bir çoğunun Farsça olarak yazıldığı ve analiz sürecinin zaman alması nedeniyle belgelerin ele geçirildiği tarihten ancak 4 ay sonra açıklanabildiğini sözlerine ekledi.

Mossad Başkanı Yossi Cohen'in, geçen ocak ayında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında ABD Başkanı Donald Trump'a operasyonla ilgili bilgi verdiği de iddia edildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu dün yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etti.

Netanyahu, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söyledi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:43
  1. İran
  2. İsrail
  3. Netanyahu
  4. Times
  5. Washington

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