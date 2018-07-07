MOSSAD Suriye'ye bu saat için operasyon düzenledi... Geri aldılar!

İsrail'in en ünlü ajanlarından biri olan Eli Cohen'in saati bulundu. Cohen görev yaptığı sırada Suriye tarafından yakalanmış ve idam edilmişti. Mısır'da doğan Cohen 1960'lı yıllarda MOSSAD tarafından işe alınmış ve Suriye rejiminin üst basamaklarına sızmıştı.

1965 yılında ajan olduğu anlaşılıp Şam'da halk huzurunda asılmadan önce Suriye devlet sırlarını İsrail'e aktarıyordu. Suriye tarafından Cohen'in kalıntılarının nerede olduğunun açıklanması reddedilmişti.

İsrail'in Cohen'e ait bu kol saatini nasıl ve ne zaman ele geçirdiğine ilişkin bilgi verilmezken sadece “özel bir MOSSAD operasyonunda ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.

YOSSİ COHEN: YAKALANDIĞI GÜNE KADAR KOLUNDAYDI

MOSSAD Yöneticisi Yossi Cohen saatin “yakalandığı güne kadar” Cohen tarafından kullanıldığını ifade etti, “Saat Eli Cohen'in operasyon görüntüsünün ve üretilmiş Arap kimliğinin bir parçasıydı” dedi.

Saatin ele geçirilmesine dair açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: “MOSSAD savaşçılarına kararlı ve cesur operasyonun emrini ben verdim. İsrail'e dönecek olan bu nadir nesne ülkesinin güvenliğine büyük katkılar sağlayan bir savaşçıdan hatıradır” dedi.

Kaynak: Timetürk