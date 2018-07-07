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MOSSAD Suriye'ye bu saat için operasyon düzenledi... Geri aldılar!

MOSSAD, İsrail'in ünlü ajanlarından birine ait olan kol saatini, düzenlediği operasyonla uzun yıllar sonra bulup geri aldı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:17
MOSSAD Suriye'ye bu saat için operasyon düzenledi... Geri aldılar!

İsrail'in en ünlü ajanlarından biri olan Eli Cohen'in saati bulundu. Cohen görev yaptığı sırada Suriye tarafından yakalanmış ve idam edilmişti. Mısır'da doğan Cohen 1960'lı yıllarda MOSSAD tarafından işe alınmış ve Suriye rejiminin üst basamaklarına sızmıştı.

1965 yılında ajan olduğu anlaşılıp Şam'da halk huzurunda asılmadan önce Suriye devlet sırlarını İsrail'e aktarıyordu. Suriye tarafından Cohen'in kalıntılarının nerede olduğunun açıklanması reddedilmişti.

İsrail'in Cohen'e ait bu kol saatini nasıl ve ne zaman ele geçirdiğine ilişkin bilgi verilmezken sadece “özel bir MOSSAD operasyonunda ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.

YOSSİ COHEN: YAKALANDIĞI GÜNE KADAR KOLUNDAYDI

MOSSAD Yöneticisi Yossi Cohen saatin “yakalandığı güne kadarCohen tarafından kullanıldığını ifade etti, “Saat Eli Cohen'in operasyon görüntüsünün ve üretilmiş Arap kimliğinin bir parçasıydı” dedi.

Saatin ele geçirilmesine dair açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: “MOSSAD savaşçılarına kararlı ve cesur operasyonun emrini ben verdim. İsrail'e dönecek olan bu nadir nesne ülkesinin güvenliğine büyük katkılar sağlayan bir savaşçıdan hatıradır” dedi.

Kaynak: Timetürk

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:17
  1. Eli Cohen
  2. Yossi Kohen
  3. Binyamin Netanyahu
  4. israil
  5. Suriye

YORUM YAZ

  • halil45halil4551 dk önce
    simarinca böyle oluyor, dünyaya mesaj veriyorlar yani hic birseyden cekinmiyoruz diye, islam dünyasi uyudu onlar ilerledi malesef
  • BeKÇi_MuRTaZaBeKÇi_MuRTaZa1 sa önce
    AJAN SAATİ DEĞİL Mİ? BELKİ DE İÇİNDE NE SIRLAR SAKLI _?İZLEDİĞİMİZ ESKİ AJAN FİLMLERİMDEKİ GİZLİ SİLAHLARINDAN GERÇEK OLMAYAN KALDI MI ? HATTA DAHA İLERİYE BİLE GİTTİ TEKNOLOJİHERŞEY BEKLERİN BU TERÖRİST ÜLKENİN ŞEREFSİZ SÖZDE SAVAŞÇILARINDAN
  • hercaihercai51 dk önce
    Sapiklarin sonu cehennemdir. ! 1965 yilinda gebertilmis ama 55 sene sonra operasyon. Suriye diye devlet yok zaten su anda, cobani yollasan o da getirir saati.
  • HalilHalil1 sa önce
    Bana ne arkadaş, siyonisti niye gözde büyütüyorsunuz? Altı üst savaş boşluğunda ülkeye girip almışlar, atı üstü bir istihbarat servisi olarak kendi adamlarının nerede gömüldüğünü ya da eşyalarının nerede olduğunu bulmuşlar. ..
  • Aliskanlik kotu seyAliskanlik kotu sey2 sa önce
    .....
  • YalnizKurtYalnizKurt2 sa önce
    Bir devletin halki icin neler yapmasi gerektiginin bariz ornegi.
  • PropagandaPropaganda2 sa önce
    Sapik Sion bir saat icin baska bir devlete saldiriyor ölüyor öldürüyor! Neden insan haklari baris severler? Ne isimiz var' diyen Zerduşt Fars uşaklari
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