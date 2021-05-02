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Avrupa Moskova’dan flaş misilleme: AB vatandaşı 8 yetkiliye ülkeye giriş yasağı getirdi
Avrupa

Moskova’dan flaş misilleme: AB vatandaşı 8 yetkiliye ülkeye giriş yasağı getirdi

Moskova, Avrupa Birliği’nin yaptırımlarına misilleme olarak sekiz Avrupalı yetkiliye Rusya’ya giriş engeli kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 01:22:00 -
Moskova’dan flaş misilleme: AB vatandaşı 8 yetkiliye ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) vatandaşı 8 yetkiliye ülkeye giriş yasağı getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Rus vatandaşları ve kuruluşlarına yönelik tek taraflı "yasa dışı" kısıtlama uygulama siyasetini sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Elbette, bu, Avrupa'nın sert jeopolitik yüzleşme alanına dönüştürülmesine olan ilgisini gizlemeyen ABD'nin bilgisi ve teşviki ile açık ve kasıtlı olarak yapılıyor." ifadesine yer verildi.

Mart ayında AB'nin 6 Rus vatandaşına yönelik yaptırım uyguladığı hatırlatılan açıklamada, buna karşılık olarak AB üyesi ülkelerden 8 yetkiliye Rusya'ya giriş yasağı getirildiği belirtildi.

Giriş yasağı getirilen kişiler şöyle sıralandı: Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Maria Sassoli, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Fransız Delegasyonu Üyesi Jacques Maire, Almanya Berlin Savcılığı Yöneticisi Jorg Raupach'ın yanı sıra Avrupa Komisyonu’nun Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi Başkanı Ivars Abolins, Letonya Devlet Dil Merkezi Direktörü Maris Baltins, İsveç Savunma Araştırmaları Enstitüsü Kimyasal, Biyolojik ve Nükleer Güvenlik Laboratuvarı Başkanı Asa Scott ve Estonya Dil Bölümü Başkanı Ilmar Tomusk.

 

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