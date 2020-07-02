Moskova’dan aşı açıklaması! Tarih verildi
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Kovid-19’a karşı aşının çıkabileceği tarihi açıkladı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Filatov Lug parkındaki sakinlerle yaptığı konuşmada, Kovid-19’a karşı aşının ne zaman çıkabileceğini söyledi.
Sobyanin, uzmanların zaten test edilen iyi gelişmelere sahip olduğunu belirterek açıklamalarında “Umarım Eylül ayında çok fazla sayıda değil ama büyük miktarda aşı alacağız, garanti olacak, böylece gelecek yıl her şeyin yapılacağının garantisi olacak” diye konuştu.
Toplantıda ayrıca Sobyanin, ikinci bir koronavirüs dalgası yayılma olasılığını değerlendirdi.
1 Temmuz Çarşamba günü operasyon merkezi Moskova’da günde 611 yeni COVID-19 enfeksiyonu vakasının kaydedildiğini, 35 hastanın öldüğünü, 1796 insanın iyileştiğini ve toplam enfeksiyon sayısının 221 bin 598’e ulaştığını bildirdi.