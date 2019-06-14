Moskova'da "Türkiye Festivali" başladı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen, sanat, kültür, turizm ve spor alanlarında çeşitli etkinliklerin yer aldığı "Türkiye Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Türk Hava Yolları tarafından desteklenen festivalin açılışı, bugün Moskova'da yapıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Festivali'nin, Rusya'da düzenlenen en büyük festivallerden biri olduğunu belirtti.

Rus halkının Türkiye'yi, özellikle de kültür ve turizm zenginlikleri açısından daha yakından tanıması için kültür ve tanıtma faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Samsar, "Türkiye'yi geçen yıl 6 milyon Rus turist ziyaret etti. Ama daha gelecek 140 milyon Rus turist var. Bu nedenle bu festivali düzenliyoruz. Tüm Rus vatandaşlarını misafir etmeye hazırız ve bekliyoruz." dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Rusya ve Türkiye'nin ikili ilişkiler bakımından tarihin en üst seviyesini yaşadığını vurguladı.

İki ülke halkları arasındaki ilişkileri de daha fazla güçlendirmek için kültürel faaliyetlere ağırlık verdiklerine dikkati çeken Karaloğlu, "Ruslar Antalya'yı, Antalya Rusları seviyor. Eylül ayında da Antalya'da büyük bir Rusya kültür festivali yapılacak. Karşılıklı ilişkilerimizi umarım daha da geliştireceğiz." diye konuştu.

Festival kapsamında Antalya, İstanbul ve Nevşehir bölgelerini temsilen kurulan stantlara katılımcılar yoğun ilgi gösterirken, Türkiye'den gelen sanatçılar tarafından verilen mehter konseri ve sergilenen halk dansları ilgiyle izlendi.

Geleneksel sanat atölyelerinden, turizm, gastronomi, spor ve kültüre uzanan birçok farklı dalda etkinliğin yer aldığı festivalde, bu yıl yaklaşık 100 binden fazla ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

Moskova'da bulunan Krasnaya Presnya parkında düzenlenen festival, 16 Haziran'a kadar devam edecek.