THY- Noukşot
0553 313 94 23

Moskova'da "Türk Kültürü Günü" yapıldı

22 Kasım 2018 Perşembe 19:36
Moskova'da "Türk Kültürü Günü" yapıldı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da "Türk Kültürü Günü" etkinliği düzenlendi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü ve Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Üniversite Başkanı Prof. Dr. Efim Pivovar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vera Zabotkina, Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ve Rus-Türk Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Alexander Vasilyev'in yanı sıra öğrenciler katıldı.

Üniversitede Türkoloji bölümünde okuyan öğrencilerin Türkiye ile ilgili tanıtıcı sunum yaptığı, Türk şiirinden, şarkılarından, Nasrettin Hoca fıkralarından örneklerin verildiği etkinlikte ebru sanatı atölye çalışması da izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Özkan, yaptığı konuşmada, Rusya'daki üniversitelerde pek çok Türkolog ve Türkoloji bölümü öğrencisi bulunduğuna dikkati çekerek, bunlarla yakın ilişki içerisinde olduklarını dile getirdi.

Türk Kültür Günü etkinliğinin de bu ilişki doğrultusunda bir çalışma olduğunu kaydeden Ömer Özkan, "Doğrusu Türkiye ve Türk kültürü ile ilgili yaptığımız her etkinlik ilgiyle karşılanıyor. Önümüzdeki yıl Rusya'da 'Türkiye Yılı' ve karşılığında Türkiye'de de 'Rusya Yılı'. Bu doğrultuda 2019 yılında daha birçok etkinlik planlamaktayız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:36
  1. Moskova Yunus Emre Enstitüsü
  2. Türk Kültürü Günü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA Başkanı Ceferin: Uluslar Ligi'nden memnunum
    1. UEFA Başkanı Ceferin: Uluslar..
    2. Hakkari üs bölgesindeki kaza
    3. Baskı sonuç verdi! Beşiktaş Afyon'a..
    4. Komşu hakkına dair hadisler
    5. Korkulan rahatsızlığa giden yolun..
    6. Kardemir Karabükspor'da Balıkesirspor..
    7. Türk polisinden FBI ile ortak siber..
    8. Mısır'da 620 antik paranın yurt dışına..
    9. Evin içinde neden ayakkabı giyilmemeli?
    10. Yerel seçim 2019 anket sonuçları
    11. "Nereye gidersen git, adaletin önünde..
    12. El işi hem sizi, hem çocuklarınızı..
    13. Bu belirtilere dikkat!
    14. Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına..
    15. Kılıçlar çekildi! Çin'den ABD'ye çok..
    16. Moskova'da "Türk Kültürü Günü" yapıldı
    17. Deniz suyunu ilaç diye satıyorlar
    18. Mühimmat faciası raporu yayınlandı!
    19. Bakü'de 4. Uluslararası Gayrimenkul ve..
    20. UEFA Başkanı Ceferin, Uluslar..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı