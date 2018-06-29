Moskova'da terör alarmı! Havalimanı kapatıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Domodedovo Havalimanı'nda alarm verildi. Polisin, havalimanının bir bölümünü kapattığı ve bir kişinin yerde yattığı aktarıldı. Daha sonra yerde yatan kişinin hayatta olduğu anlaşılırken, güvenlik görevlilerinin bu kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldıkları belirtildi.

Yaşanan olayın sebebi ise henüz netlik kazanmış değil.

Rusya'nın 11 kentinde Dünya Kupası maçları yapıldığı için ülkede güvenlik alarmı üst seviyede bulunuyor.