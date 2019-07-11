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Moskova'da termik santralde yangın: 11 yaralı

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:21
Moskova'da termik santralde yangın: 11 yaralı

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da termik elektrik santralinde gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangında 11 kişi yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, Moskova'nın Mıtışçi bölgesindeki "Severnaya" santralinde çıkan yangında 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yangının, santraldeki gaz borusunun patlaması sonucu çıktığı ifade edildi.

Olay yerine itfaiye ekipleri ve hava araçları gönderildi.

Moskova'da 1992 yılından bu yana kullanılan Severnaya Termik Santrali, Rus enerji şirketi Mosenegro'ya ait.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:21
  1. Moskova
  2. Termo Elektrik Santral
  3. Yangın

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