Moskova’da, İstiklal Marşı’nın kabul yıldönümü kutlandı Rusya’nın başkenti Moskova’da, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’nci yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’nci yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi. Moskova’da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıldönümü etkinliği düzenlendi. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliğine Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türk ve Rus diplomatlar, Rusya’da yaşayan Türk iş adamları, öğrenciler ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı. Türk konsolosluğu himayesinde gerçekleşen etkinlikte İstiklal Marşı’nın önemi ve şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatı anlatıldı. Gerçekleşen etkinlikte Türkiye ve Rusya arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılından günümüze dek süren ilişkiler de anlatıldı. Konuşmaların ardından katılımcılar düzenlenen kokteyle katıldı.

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