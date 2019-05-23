MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da geleneksel Türk sanatları sergisi sanatseverlerle buluştu.

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle düzenlenen sergiye, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve çok sayıda Rus ve Türk vatandaşı katıldı.

Etkinlikte, ebru, tezhip, katı, hat, kilim, keçe ve minyatür gibi geleneksel Türk sanatları tanıtıldı.

Büyükelçi Samsar, burada yaptığı konuşmada, el sanatlarının, Osmanlı döneminde büyük zenginlik ve çeşitlilik kazandığını belirterek, "Bir milletin kültürel zenginliğinin en derin ve en anlamlı örnekleri el sanatlarıdır." dedi.

Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan da etkinlik için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden öğretim görevlilerinin Moskova'ya geldiğini söyledi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim görevlisi ve hat sanatçısı Kadir Sakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel Türk sanatlarını Rus vatandaşlarına tanıtmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sakoğlu, "El sanatları, Türk kültürünü en iyi şekilde anlatan sanatlardır." dedi.

Türklerin, hat sanatı alanında başarılı olduğunu belirten Sakoğlu, bu sanatı geliştirmek adına gayret ettiklerini söyledi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi ve keçe sanatçısı Hürrem Sinem Şanlı da Rusların geleneksel Türk sanatlarına ilgi gösterdiğini ve sanatsever olduğunu dile getirdi.

Şanlı, bu tür faaliyetlerinin, iki ülke halkının kaynaşması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Sergiye katılanlardan Varvara Lübenskaya, Türk kültürüne büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Burada sadece sanatı görmek değil, onu yapmak için bir fırsat bulduk. Bu, inanılmaz heyecan vericidir." diye konuştu.

Rusların, Türkiye'yi sevdiğini ifade eden Lübenskaya, bu tür etkinliklerin daha fazla yapılmasını istedi.

Ekaterina Kuliniç ise Türk kültür ve tarihinin zengin olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'ye birkaç kez gittim. İstanbul, Antalya, Ankara'yı ziyaret ettim. Türkiye'de bazen küçük bir sokağın bile ayrı bir güzelliği vardır." ifadesini kullandı.